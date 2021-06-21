مواطنون ينظمون وقفة تأييد لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت

الوقفة المؤيدة للجنة العسكرية المشتركة في سرت، الاثنين 21 يونيو 2021. (بوابة الوسط)

نظم عدد من المواطنين و«أسر الشهداء» في سرت بعد ظهر اليوم الاثنين، وقفة تأييد ودعم لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي تعقد أعمالها بالمدينة، مشيدين بالجهود والتضحيات التي قدمها أبناء الوطن في الحرب ضد الإرهاب بمختلف مكوناته من الشهداء من القوات المسلحة وقوات البنيان المرصوص.

ورفع المشاركين بالوقفة لافتات كتب عليها شعارات «لا لا يا حبيبة خمسة خمسة» و«نحن نؤيد اللجنة العسكرية 5+5 بسرت لبسط الأمن والاستقرار في ليبيا» و«اللجنة العسكرية 5+5 صمام الأمان»، مرحبين في كلمة ألقاها أحد المشاركين في الوقفة بجهود اللجنة من أجل فتح الطريق الساحلي وإنهاء الحرب والاقتتال بين الليبيين، داعيين إلى لم شمل الليبيين ونبذ الخلافات من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وقال عضو الفريق الممثل للقيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اللواء خيري التميمي للمشاركين في الوقفة، إن أعضاء اللجنة قاموا بزيارة الطريق الساحلي للاطلاع على الترتيبات والبوابات، موضحا أن فتح الطريق مازال يحتاج إلى بعض الوقت من أجل ضمان المرور والسفر الآمن للمواطنين.

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ووجه التميمي خلال حديثه للمشاركين في الوقفة بحضور الصحفيين الموجودين بمدينة سرت رسالة إلى الليبيين البهم فيها بفتح قلوبهم والسعي للمصالحة الوطنية فيما بينهم ولم الشمل والتسامي على كافة الخلافات الجهوية.

واجتمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، اليوم في سرت، بحضور وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة العميد متقاعد سليم رعد، كما توجهوا إلى بوابة الخمسين كيلو متر، غرب سرت للاطلاع على الإجراءات والترتيبات المتخذة بشأن فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها والمغلق منذ شهر يناير العام 2020. لكنها قررت تأجيل فتح الطريق الساحلي إلى حين إصلاح الأضرار الموجودة به، وتوزيع البوابات.

الوقفة المؤيدة للجنة العسكرية المشتركة في سرت، الاثنين 21 يونيو 2021. (بوابة الوسط)

الوقفة المؤيدة للجنة العسكرية المشتركة في سرت، الاثنين 21 يونيو 2021. (بوابة الوسط)