«لجنة العشرة» العسكرية تقرر تأجيل فتح الطريق الساحلي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 21 يونيو 2021, 04:04 مساء
مقر اجتماع لجنة العشرة العسكرية الدائم في مدينة سرت. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قررت اللجنة العسكرية المشتركة (لجنة العشرة) أو لجنة (5+5) تأجيل فتح الطريق الساحلي إلى حين إصلاح الأضرار الموجودة به، وتوزيع البوابات.

واجتمع أعضاء اللجنة في سرت اليوم الإثنين، برفقة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا برئاسة العميد متقاعد سليم رعد، كما توجهوا إلى بوابة الخمسين كيلو متر، غرب سرت للاطلاع على الإجراءات والترتيبات المتخذة بشأن فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها والمغلق منذ شهر يناير العام 2020.

وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة  في إزاحة السواتر الرملية لإعادة فتح الطريق الساحلي (سرت – مصراتة)، أمس الأحد، وفيما أشادت السفارة الأميركية بالخطوة، وقالت إنها مهمة وتساعد المجتمع الدولي قبل الاجتماع الخاص بالأزمة الليبية في برلين في 23 يونيو الجاري، التزمت البعثة الأممية الصمت.

من جانبه، أكد الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري رفضه هذه الخطوة، وقال إنها لم تلقى قبولاً بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وأن الغرض منها «الاستعراض». 

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