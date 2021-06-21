«هاتف ليبيا» تعلن إطلاق تقنية الجيل الرابع في 4 مناطق بعد ترقية مسار «الشويرف - نسمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 12:28 مساء
أحد أبراج الاتصالات. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «هاتف ليبيا» لمشتركيها، ترقية المسار (الشويرف، القريات، أبوالغرب، مزدة، نسمة)، بما يسهم في إطلاق تقنية الجيل الرابع بهذه المناطق.

وقالت الشركة إن ترقية المسار يتيح لشركتي «المدار» و«ليبيانا» إطلاق تقنية الجيل الرابع في هذه المناطق.

وفي وقت سابق قدمت الشركتان طلبا تجاريا بزيادة سعة المسار، حتى تتمكنا من توسيع خدماتهما مما يساهم في تعميم تقنية الجيل الرابع في كل أنحاء البلاد.

«هاتف ليبيا» تطلق برنامجا تدريبيا في تقنية المعلومات عن بعد

وفي بداية يونيو الحالي، نظمت وحدة التدريب التابعة لشركة هاتف ليبيا، برنامجا تدريبيا في مجال تقنية المعلومات عن بعد، استمر على مدى ستة أيام.

وانطلق البرنامج، في عدد من المناطق بمشاركة عديد الموظفين وإشراف وحدة التدريب، ومتابعة مباشرة من مدير عام شركة هاتف ليبيا، مسعود الأوجلي، ومدير مكتب التخطيط حسن زاوية، ورئيس قسم التدريب بالإدارة العامة.

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