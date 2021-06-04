«هاتف ليبيا» تطلق برنامجا تدريبيا في تقنية المعلومات عن بعد

«هاتف ليبيا» تطلق برنامجا تدريبيا في تقنية المعلومات عن بعد، 4 يونيو 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

نظمت وحدة التدريب التابعة لشركة هاتف ليبيا بداية من الأول من يونيو الجاري، برنامجا تدريبيا في مجال تقنية المعلومات عن بعد، يستمر على مدى ستة أيام.

وانطلق البرنامج، الثلاثاء، في عدد من المناطق بمشاركة عديد الموظفين وإشراف وحدة التدريب، ومتابعة مباشرة من مدير عام شركة هاتف ليبيا مسعود الأوجلي، ومدير مكتب التخطيط حسن زاوية، ورئيس قسم التدريب بالإدارة العامة، وفق بيان منشور على صفحة شركة هاتف ليبيا بموقع «فيسبوك».

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وقال رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا محمد بالراس علي، إن استراتيجية الشركة الجديدة تستهدف تدريب وتأهيل الكوادر واستقطاب دماء جديدة وربطها بجهات استشارية خارجية للاستفادة من الخبرات، وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تسهم في الرفع من قدرات الشركة وتحسين خدماتها، الأمر الذي ينعكس على قطاع الاتصالات ككل.

«هاتف ليبيا» تطلق برنامجا تدريبا في تقنية المعلومات عن بعد، 4 يونيو 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

«هاتف ليبيا» تطلق برنامجا تدريبا في تقنية المعلومات عن بعد، 4 يونيو 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)