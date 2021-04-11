«هاتف ليبيا» تكرم 20 من موظفيها المتقاعدين في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 11 أبريل 2021, 05:59 مساء
حفل تكريم الموظفين المتقاعدين من شركة «هاتف ليبيا» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظمت شركة «هاتف ليبيا»، اليوم الأحد، في سبها حفلًا لتكريم 20 موظفًا متقاعدًا من الذين عملوا في الشركة خلال الفترة الماضية.

وقال مدير منطقة اتصالات سبها، محمد علي فرج لـ«بوابة الوسط»، إن تكريم الموظفين يأتي اعترافًا وعرفانًا بما قاموا به من أعمال جليلة للشركة طيلة فترة خدمتهم.

ونوه فرج إلى أن شركة «هاتف ليبيا» تعتزم تنظيم احتفاليات أخرى في عدد من مناطق البلاد لتكريم الموظفين المتقاعدين من الخدمة بفروع الشركة المختلفة.

حفل تكريم الموظفين المتقاعدين من شركة «هاتف ليبيا» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
حفل تكريم الموظفين المتقاعدين من شركة «هاتف ليبيا» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
حفل تكريم الموظفين المتقاعدين من شركة «هاتف ليبيا» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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