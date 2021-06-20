حفتر يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 03:29 مساء
لقاء حفتر مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأحد 20 يونيو 2021. (القيادة العامة)

التقى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، عددًا من أعضاء مجلس النواب.

ونشرت القيادة العامة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورًا لاجتماع المشير حفتر مع أعضاء مجلس النواب الحاضرين للقاء، دون أن يقدم أي تفاصيل عن الاجتماع.

- حفتر يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب في الرجمة

ومن بين النواب الحاضرين، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومه، وطارق الجروشي وزايد هدية وعيسى العريبي، وسلطنة المسماري وإبراهيم الدرسي وطلال الميهوب وإبراهيم الزغيد وعبدالمطلب ثابت وعائشة العقوري ومصباح دومة، وآخرون.

وهذا هو اللقاء الثالث الذي يجمع المشير خليفة حفتر مع عدد من أعضاء مجلس النواب منذ مطلع الشهر الجاري، حيث كان اللقاء الأول في الثالث من يونيو، وكان اللقاء الثاني في السابع من يونيو.

لقاء حفتر مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأحد 20 يونيو 2021. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأحد 20 يونيو 2021. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأحد 20 يونيو 2021. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأحد 20 يونيو 2021. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأحد 20 يونيو 2021. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأحد 20 يونيو 2021. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأحد 20 يونيو 2021. (القيادة العامة)
لقاء حفتر مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأحد 20 يونيو 2021. (القيادة العامة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين تجاوز عتبة المليار جرعة من عمليات التلقيح المضادة لـ«كورونا»
دولى
معاناة كل صيف.. الجنوب الليبي يصرخ من لدغة العقرب
ليبيا
السودان يجهض الحلم العربي الليبي قبل بدايته
رياضة محلية
البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع بسويسرا في 28 يونيو
ليبيا
بدء عرض مسرحية «حسوفة» في بنغازي
ثقافة وفن
البعثة الأممية: خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
ليبيا
مدربون في الدوري الليبي الممتاز لا يعرفون الاستقرار
رياضة محلية
هل تنجح الأميرة الراحلة ديانا في الصلح بين نجليها؟
منوعات
عكس التيار | حافظ الغويل: الأمر لم يخرج من أيدي الليبيين
فيديو
نتائج أولية رسمية: إبراهيم رئيسي يفوز بالانتخابات الإيرانية بـ62%
دولى
أميركا: «برلين 2» لحظة حاسمة لدعم الانتخابات في ليبيا وإخراج المرتزقة
ليبيا
روسيا: مخاوف بشأن وجهة المرتزقة بعد ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هدية خاصة من بايدن لبوتن خلال أول قمة