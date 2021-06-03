حفتر يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب في الرجمة

حفتر يتوسط عددا من أعضاء مجلس النواب، الخميس 3 يونيو 2021. (القيادة العامة)

التقى قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، عددا من أعضاء مجلس النواب في مكتبه بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة، بحسب ما أعلنته القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في اللقاء النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة والنواب طلال الميهوب وسلطنة المسماري وإدريس عبدالله المغربي وعبدالهادي الصغير وزايد هدية والصالحين عبدالنبي الغيثي وعيسى العريبي وسعيد اسباقة ويوسف العقوري.

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ويأتي اللقاء بالتزامن مع وصول كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث من المقرر أن يلتقيا لمناقشة ملف تعيين قيادات المناصب السيادية بحسب ما أعلنه عضوان من مجلس الدولة.

حفتر يتوسط عدد من أعضاء مجلس النواب، الخميس 3 يونيو 2021. (القيادة العامة)