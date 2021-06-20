باشاغا: فتح الطريق الساحلي خطوة إيجابية نحو لم شمل الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 01:20 مساء
وزير الداخلية السابق, فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، إن فتح الطريق الساحلي (سرت - مصراتة) اليوم، خطوة إيجابية «نحو لم شمل الليبيين ورفع المعاناة عنهم»، مثمنا «جهود غرفة عمليات سرت - الجفرة في تطبيق اتفاقية لجنة (5+5) العسكرية».

وأكد باشاغا، خلال تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه عمل على دعم وتأمين أول اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) في مدينة غدامس، خلال توليه وزارة الداخلية، الذي نتج عنه اتفاق وقف النار ووقِّع في أكتوبر 2020.

فيما دعا وزير الداخلية السابق، أعضاء اللجنة العسكرية إلى أن يستمروا في تنفيذ الاتفاق بكافة بنوده وتفاصيله، وأهمها انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم مسار الانتخابات في ديسمبر المقبل، لكي يقرر الشعب مصيره من خلال صناديق الاقتراع.

الدبيبة يصل إلى مصراتة استعدادا لفتح الطريق الساحلي

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى مطار مصراتة الدولي، استعدادا لفتح الطريق الدولي (سرت – مصراتة) بشكل رسمي اليوم.

وكتب الدبيبة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة».

وتابع: «تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره».

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