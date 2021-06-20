الدبيبة يقرر تسمية إمراجع أحمد ميلاد مديرا عاما لصندوق إعمار سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 20 يونيو 2021, 12:16 مساء
شباب من سكان حي الكامبو بسرت يتناولون وجبة إفطار رمضان بجانب بيوتهم المدمرة 24 مايو 2018. (مصطفى الزوبيك)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، قرارا بتسمية إمراجع أحمد ميلاد شر الطريق، مديرا عاما لصندوق إعمار سرت.

وحصلت بوابة الوسط على نسخة من القرار الذي حمل رقم (149) لسنة 2021.

ويعمل إمراجع أحمد ميلاد يعمل منذ فترة، وحتى تاريخ القرار مدير مشروعات الوسطى، بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

- إنشاء صندوق إعمار سرت بقيمة مليار دينار

وفي مايو الماضي، قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إنشاء صندوق سيادي تحت مسمى «صندوق إعمار سرت» بقيمة مالية تبلغ نحو مليار دينار، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره بمدينة سرت، وفق المادتين الأولى والثانية من نص القرار رقم (42) لسنة 2021 الصادر في الثاني من مايو الجاري.   

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أن الصندوق يهدف لإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينة سرت، بما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية، وبموجب هذه المادة يتولى الصندوق على وجه الخصوص ما يلي:
 

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