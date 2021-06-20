اتفاق تركي- أذربيجاني على التعاون في مجال التنقيب عن النفط في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 12:41 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عن التفكير في بدء التعاون مع أذربيجان في إجراء عمليات حفر واستكشاف مشتركة في قطاع النفط الليبي.

وقال إردوغان في حديث للصحافيين، تعليقا على نتائج زيارته لأذربيجان، وتحديدا التعاون في قطاع الطاقة، إن البلدين من خلال الهيكل المشترك القائم، يمكنهما «العمل في قطاع الهيدروكربونات في تركيا أو ليبيا أو دول أخرى، ويمكنهما أيضا التشارك في أعمال تكرير النفط»، وفق ما نقلت الإذاعة التركية «تي أر تي»، الجمعة.

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وأضاف: «بصرف النظر عن ذلك، ربما يمكننا أن نبدأ عملية جديدة»، وتابع:  «يمكننا اتخاذ هذه الخطوة مع صديقنا العزيز الهام علييف (رئيس أذربيجان) في ليبيا»، مشيرا إلى أنه قدم اقتراحا بهذا المعنى لنظيره الأذربيجاني.

ويتوقع خبراء تشكل جبهة جديدة في التنقيب المشترك عن الطاقة في ليبيا وهو ما سيشكل تحديا لروسيا وإيران، أهم موردي الطاقة في المنطقة. ففي سبتمبر الماضي، أفادت أنباء أن أذربيجان أصبحت أكبر مورد للغاز لتركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020، وتفوقت على كل من موسكو وطهران.

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