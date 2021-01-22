أذربيجان تستقبل اثنين من مواطنيها بعد سنوات من الحجز في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 02:10 صباحا
مقر وزارة الخارجية في أذربيحان. (الإنترنت)

عاد مواطنان أذربيجانيان تم القبض عليهما في ليبيا إلى بلادهم اليوم الخميس بعد خمس سنوات من احتجازهم بتهمة تهريب المحروقات حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأذربيجانية. 

و تعود قضيتهما إلى مارس 2016 عندما احتجز خفر السواحل الليبي سفينة تابعة لشركة تركية مسجلة وترفع علم سيراليون أثناء إبحارها في اتجاه ليبيا - مالطا - تركيا. وسُجن أعضاء طاقم السفينة المؤلف من 12 شخصًا ، بينهم 3 مواطنين من أذربيجان ، لمدة خمس سنوات بتهمة تهريب منتجات النفط. فيما توفي ثالثهم وهو أحد البحارة في ليبيا.

وكشفت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن جهود قادتها تركيا مع ليبيا وتنسيق من أوكرانيا للإجلاء العاجل لمواطنيها ميخان باغيروف وعلياغا باباييف ، حيث تم إعادتهم إلى بلادهم على متن طائرة على طريق طرابلس - اسطنبول - باكو. وفي السنوات الأخيرة تكررت عمليات احتجاز سفن شحن مشبوهة في المياه الإقليمية الليبية متهمة بتهريب الوقود ومشتقاته او السلاح.

وقبل أسبوعين أعلنت الرئاسة الأوكرانية عودة أربعة بحارة أوكرانيين من أعضاء طاقم ناقلة «الكابتن خيام» البحرية إلى بلادهم، بعدما كانوا محتجزين في ليبيا منذ عام 2016 بتهمة تهريب البترول.

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