نقيب الأطباء يزور بنغازي مع قرب انتهاء الأسبوع الثاني من الإضراب الجزئي

من لقاءات نقيب الأطباء في بنغازي، 17 يونيو 2021. (نقابة الأطباء)

أجرى رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا محمد الغوج، زيارة سريعة وقصيرة إلى مدينة بنغازي يوم الأربعاء، للاطلاع على المسار الذي تسير فيه الأمور، والاطمئنان على حقوق العناصر الطبية والطبية المساعدة، مع دخول النقابة أسبوعا ثانيا من الإضراب.

ودخلت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة وفروعها في إضراب جزئي منذ السادس من يونيو الجاري؛ اعتراضا على عدم تنفيذ قرار زيادة الرواتب، مع تحذير من اللجوء إلى الإضراب العام حال عدم تنفيذ مطلبها.

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وتضمنت زيارة النقيب لقاء مع نقيب أطباء بنغازي محمد بالراس، ونائب نقيب أطباء بنغازي ورئيس قسم زراعة القوقعة حسين الخمري، ومديرة مستشفى 1200 فتحية العريبي وبحث معهم عديد الملفات الصحية منها التأمين الصحي، وتحسين الظروف الوظيفية، وفق بيان نشرته النقابة، الخميس.

كما التقى الغوج بشكل سريع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب نصر مهنى، وبحثا معا أهمية تحسين الظروف الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، واتفقا على ضرورة تحديد موعد اجتماع موسع مع لجنة الصحة بالنواب بجميع أعضاءها لمناقشة الملفات المتعلقة بالصحة ومن بينها مشروع القانون الذي قدمه الغوج المتعلق بـ«حماية الطبيب الليبي».

ويوم الأحد، طالب المجلس الرئاسي، نقابة الأطباء بفتح قنوات التواصل مع رئاسة حكومة الوحدة الوطنية ووزارتي المالية والصحة و«وضعهم في صورة مطالب العاملين بالقطاع» الصحي.