«الرئاسي» يطالب نقابة الأطباء بفتح قنوات التواصل مع الحكومة

اجتماع الكوني واللافي مع نقيب أطباء ليبيا الدكتور محمد الغوج، والنقيب العام لطب الأسنان. (المجلس الرئاسي)

طالب المجلس الرئاسي، نقابة الأطباء بفتح قنوات التواصل مع رئاسة حكومة الوحدة الوطنية ووزارتي المالية والصحة و«وضعهم في صورة مطالب العاملين بالقطاع» الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع عضوي المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي وموسى الكوني، صباح اليوم الأحد، مع نقيب أطباء ليبيا الدكتور محمد الغوج، والنقيب العام لطب الأسنان الدكتور عدنان مروان، بحضور عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر، والدكتور محمد المشري.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع بحث المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الطبيب، وعدم تمكنه من أداء مهامه، بسبب نقص الإمكانات، الأمر الذي أدى لتدني مستوى الخدمات. كما استعرض النجاحات التي حققها الطبيب الليبي بتواجده في المستشفيات الميدانية، وتلبيته لنداء الواجب الإنساني للعمل في مراكز العزل لإنقاذ الحياة المصابين بفيروس «كورونا»، والذي أودى بحياة قرابة 50 عنصرًا طبيًّا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن نقيب أطباء ليبيا والنقيب العام لطب الأسنان طالبا، خلال الاجتماع، الجهات ذات العلاقة بالنظر في أوضاع الكوادر الطبية، حتى تتمكن من توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين.

- بعد الإضراب الجزئي.. نقابة الأطباء تعلن خطوات «تصعيدية» جديدة وتحذر من الإضراب العام

- نقابة الأطباء تعلن الشروع في إضراب جزئي ابتداء من 6 يونيو

- قبل ساعات من الإضراب.. وزير الصحة لـ«حراك الأطباء»: رسالتكم وصلت

- الدبيبة يؤكد ضرورة التفكير في «رفع رواتب العاملين بالقطاع الصحي»

وثمن الكوني واللافي بدورهما، دور النقابات في إيصال صوت منتسبيها، وفي الدفاع عن حقوقهم، مؤكدين تقدير المجلس الرئاسي لنقابة الأطباء «التي طالبت بحقوق أعضائها بطريقة حضارية، من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وطالبوهم بفتح قنوات التواصل مع رئاسة الحكومة، ووزارتي الصحة والمالية ووضعهم في صورة مطالب العاملين بالقطاع».

ويأتي اللقاء بالتزامن مع إعلان النقابة العامة لأطباء ليبيا، تصعيد إضرابها الجزئي لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك عبر ست إجراءات تشمل توقف العمل بالمرافق الصحية بمختلف ربوع البلاد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

وقالت النقابة في بيان، إن هذا التصعيد يأتي «بعد مضي أسبوع كامل على إعلان بدء الإضراب الجزئي للعناصر الطبية والطبية المساعدة بمختلف المرافق الصحية على مستوى البلاد» دون أن «يبدر عن الحكومة أي ردة فعل أو تجاوب بالخصوص».

وتطالب النقابة العامة للأطباء بتفعيل القرار الخاص بزيادة رواتب العاملين في القطاع الصحي وتحسين أوضاعهم المعيشية.

النائب أيمن سيف النصر والدكتور محمد المشري خلال حضورهما اجتماع الكوني واللافي مع نقيبي الأطباء وطب الأسنان. (المجلس الرئاسي)