نقابة الأطباء تعلن الشروع في إضراب جزئي ابتداء من 6 يونيو

اجتماع النقابة العامة للأطباء، 30 مايو 2021. (صفحة النقابة على فيسبوك)

أعلنت النقابة العامة لأطباء ليبيا، اليوم الأربعاء، شروع النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة وفروعها في تنفيذ إضراب جزئي لمدة أسبوع ابتداء من السادس من يونيو الجاري، لافتة إلى أنها بصدد دراسة خطوات تصعيدية أخرى وفق المستجدات وردود أفعال الحكومة.

وعلل رئيس النقابة محمد علي الغوج، في بيان، الإعلان بـ«عدم وجود أي بادرة حسن نية من قبل الحكومة بشأن تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019»، والمتعلق بزيادة الرواتب، وهو المطلب الذي رفعه المحتجون أمام مقر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في 25 مايو الماضي، مانحين الحكومة عشرة أيام لتنفيذه.

وجاء في البيان: «بعد مضي أسبوع كامل على الوقفة دون وجود أي بادرة حسن نية من قبل الحكومة، تطلب الأمر عقد اجتماع عاجل بتاريخ 30 مايو الماضي، بمقر النقابة العامة الأطباء ليبيا، حضره نقيب عام الأطباء، ونقيب عام طب الأسنان، ممثل عن النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة، ونقيب أطباء طرابلس، ونقيب طب أسنان طرابلس، إضافة إلى بعض أعضاء النقابات الفرعية وبمشاركة اتحاد المصحات الخاصة، لمناقشة الخطوات التي ستتخذها النقابات بشأن آلية إضراب العناصر الطبية والطبية المساعدة».

وأشار إلى اتفاق المجتمعون على جملة من الإجراءات، بينها الإضراب الجزئي في السادس من يونيو المقبل. ودان البيان «اتهام الأطباء افتراء وزورا بعدم قيامهم بعملهم وواجباتهم (...) وعدم اعتبار الأطباء الذين سقطوا في مواجهة فيروس كورونا المستجد شهداء واجب».

اجتماع النقابة العامة للأطباء، 30 يونيو 2021. (صفحة النقابة على فيسبوك)

اجتماع النقابة العامة للأطباء، 30 يونيو 2021. (صفحة النقابة على فيسبوك)