اجتماع أمني موسع لاستعراض خطط تأمين معبر غدامس الحدودي

اجتماع القيادات الأمنية لاستعراض خطط تأمين منفذ غدامس. (وزارة الداخلية)

استعرضت اللجنة المشكلة من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لدراسة المشاكل التي تواجه تفعيل العمل بمعبر غدامس الحدودي غرب البلاد، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، بمكتب رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، الخطط الأمنية اللازمة لتأمين المنفذ الواقع مع الجزائر.

وضم الاجتماع رئيس جهــــاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العميد المبروك عبدالحفيظ، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، العميد صلاح الدين الحريزي، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،ـ العقيد إبراهيم الزطيني، ومدير إدارة الدوريات الصحراوية بجهاز الهجرة غير الشرعية، العقيد أبوبكر الهاشمي، ومدير أمن غدامس العقيد محمد قليوان.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع استعرض «الخطط الأمنية اللازمة لتأمين المعبر والمناطق المحيطة به والاحتياجات البشرية والمادية التي يحتاجها لضمان انجاح سير العمل به في استقبال المسافرين، والوقوف على المعوقات والمشاكل التي واجهت سير العمل في السابق، واقتراح الحلول الجذرية لها».

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وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لإعادة تفعيل المنفذ الحدودي مع الجزائر بناء على التفاهمات التي جرت بين المسؤولين بين الدولين خلال الزيارات المتبادلة بين طرابلس والجزائر في الأيام الماضية.

وفي 29 مايو الماضي، قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، إن بلاده بصدد استكمال الترتيبات اللوجستية الأخيرة مع الجانب الليبي لفتح معبر «الدبداب- غدامس»، والخط البحري بين طرابلس والجزائر العاصمة.

اجتماع القيادات الأمنية لاستعراض خطط تأمين منفذ غدامس. (وزارة الداخلية)

اجتماع القيادات الأمنية لاستعراض خطط تأمين منفذ غدامس. (وزارة الداخلية)

اجتماع القيادات الأمنية لاستعراض خطط تأمين منفذ غدامس. (وزارة الداخلية)