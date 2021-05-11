الكوني: مساع لفتح «مبدئي» لمعبري غات وغدامس مع الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 02:29 مساء
الكوني أثناء تفقده منفذ إيسين البري، 9 مايو 2021. (مصلحة الجمارك الليبية)

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، التحضير حاليا للقاء يجمع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع نظيرها الجزائري صبري بوقادوم، ورجال أعمال، لمناقشة الافتتاح المبدئي لحركة نقل البضائع بين البلدين.

وعبر الكوني في تدوينة على حسابه بموقع «فيسبوك» عن امتنانه لـ«استجابة الوزير الجزائري بخصوص التعجيل بفتح معبري غات وغدامس الحدوديين»، موضحا أن إغلاق المعابر تسبب في «تعسر أوضاع هذه المناطق».

والأحد، أجرى الكوني والمنقوش، زيارة تفقدية لمنفذ «إيسين» البري الرابط بين ليبيا والجزائر، بحضور مدير جمارك غات، الذي أكد ضرورة تقديم الدعم للأجهزة المشرفة على المنفذ تمهيدا لافتتاحه أمام حركة المسافرين.

-«تصدير البضائع فقط»..الجزائر تعطي الضوء الأخضر لفتح معبر حدودي مع ليبيا
- الجزائر تتجه لفتح المعبر الحدودي مع غدامس مقتصرا على التبادل التجاري
- وزير التجارة الجزائري يعلن عودة حركة التصدير بريا قريبا مع ليبيا

وأغلقت السلطات الجزائرية منذ مايو 2014 حدودها مع ليبيا ما عرقل المبادلات التجارية، ودفع المصدرين من البلدين إلى العبور عبر تونس لإدخال السلع.

وفي فبراير الماضي، أعطت الحكومة الجزائرية الضوء الأخضر لفتح معبر «الدبداب» الحدودي مع ليبيا مع الترخيص بعبور البضائع المصدرة إلى ليبيا، واعتماد نقطة الكيلومتر الصفر كنقطة تبادل للبضائع التي سيتم تصديرها. وفي أبريل، أعلن وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، اقتراب فتح المعابر الحدودية مع ليبيا لتصدير مختلف السلع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة الليبي يعلن مواعيد الجولة 11 ومؤجلات الأهلي بنغازي
رياضة محلية
ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 11 قتيلا و32 مصابا
دولى
التوتر مستمر في القدس.. 20 قتيلا في غارات إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من غزة
دولى
نورلاند.. حقيبة المبعوث الأميركي في محطات فارقة
ليبيا
ديوان المحاسبة يوصي بمراجعة ملفات موفدي الخارجية في 2020
ليبيا
وسائل إعلام تركية تستبعد قرب سحب أنقرة قواتها من ليبيا وتزعم وقوع المنقوش تحت ...
ليبيا
المنقوش تجدد دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
مدير مكتب المنفي ينفي تعرضه للخطف.. ويوضح «حقيقة ما حدث»
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات ...
ليبيا
تشاووش أوغلو: متفقون على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
أميركا و4 دول أوروبية ترفض إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مهمة قمرية مدفوعة بعملة مشفرة