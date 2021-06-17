ليبيا تتقدم باحتجاج في الأمم المتحدة ضد محاولات طمس «إعلان سرت»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 12:49 مساء
إحدى جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني التقدم باحتجاج في المنظمة الأممية ضد محاولات طمس إعلان سرت، مضيفا أن هناك من يخشى الإعلان «لأن به قرارا صريحا وتفصيليا من قادة أفريقيا لرفع الظلم التاريخي عن القارة في مجلس الأمن».

وأضاف أن ليبيا لن تتقاعس في هذا الملف رغم «التحديات والظروف التي تمر بها، أو الضغوطات التي تمارس على البعض»، مشيرا إلى أن العمل الآن لرفع الأمر للاتحاد الأفريقي لتوحيد الموقف بالخصوص، حسب بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأربعاء.

وأشار إلى محاولات بعض الدول لتعمد حذف «إعلان سرت» من الأوراق المفاهيمية، مؤكدا الموقف الأفريقي الموحد فيما يخص حق أفريقيا في التمثيل العادل في توافق «أزويليني وإعلان سرت» مجتمعَين.

إعلان سرت هو القرار الذي اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في 9 سبتمبر 1999، ودعا إلى إصلاح منظومة مجلس الأمن الدولي عبر تمثيل للقارة الأفريقية به.

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