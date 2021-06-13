بوتين: ليبيا على جدول أعمال اللقاء مع بايدن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 07:52 مساء
صورة مركبة للروسي بوتين والأميركي بايدن. (الإنترنت)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيناقش التطورات في كل من ليبيا وسورية مع نظيره الأميركي جو بايدن خلال لقائهما في جنيف، الأربعاء المقبل.

وقال بوتين خلال مقابلة مع جريدة «فيستي» الروسية انه يود مناقشة «قضية النزاعات الإقليمية، وعلى رأسها سورية وليبيا، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بحماية البيئة وقضايا عالمية أخرى»، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الأحد.

انتقاد أميركي لبوتين
وقبيل القمة، أكد بايدن أن نظريه الروسي كان محقا في قوله إن العلاقات بين بلديهما تدهورت وبلغت أدنى مستوياتها، مرجعا ذلك إلى «عدم تصرف بوتين، في كثير من الحالات، بما يتفق مع المعايير الدولية».

وذكر بايدن أن الولايات المتحدة «لا تسعى للصدام مع روسيا»، مضيفا أنه «ينبغي للولايات المتحدة أن تعمل مع روسيا بشأن ليبيا».

لقاء بين بايدن  وإردوغان
ومقرر أن يلتقي بايدن غدا الإثنين نظيره التركي طيب رجب إردوغان في بروكسل، فيما تلعب أنقرة دوراً مضاداً لموسكو في عدد من النزاعات الإقليمية بما في ذلك ليبيا وسورية، خاصة وقد أثبت الدعم العسكري التركي في البلدين أنه حاسم ضد القوات المسلحة من قبل روسيا.

وعشية وصوله بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال إردوغان للصحفيين إن المحادثات مع بوتين «تركز على التعاون المستقبلي بين البلدين الحليفين وكيفية طي صفحة الانقسامات والعلاقات المتوترة وبحثهما المسائل العسكرية خلال الاجتماع».

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