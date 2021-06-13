نصف الحالات في طرابلس.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا اليوم الأحد

كادران طبيان في مستشفى المنصورة بشحات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 297 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا أمس السبت، و232 حالة شفاء، و3 وفيات.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم 4369 من مختبراته التابعة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4072 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 297 حالة، منها 248 جديدة و49 مخالطة.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ144 حالة جديدة و7 مخالطة، ومصراتة 3 حالات جديدة، و23 مخالطة، وجنزور 7 حالات جديدة، والزاوية الغرب 15 حالة جديدة، والرجبان 16 حالة جديدة و4 حالات مخالطة، والماية 6 حالات جديدة، وزليتن 7 حالات جديدة و8 حالات مخالطة، والزاوية المركز 8 حالات جديدة و3 مخالطة، والعجيلات والزنتان والعواتة وقصر بن غشير حالة جديدة لكل منها.

وسجلت الخمس 6 حالات جديدة، والكفرة 3 حالات جديدة، وطبرق حالتين جديدتين، والواحات 16 حالة جديدة، وصبراتة حالة جديدة وحالتين مخالطتين، وترهونة حالتين إحداهما جديدة، وبني وليد 7 حالات جديدة، والقره بوللي 3 حالات جديدة.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 297 إصابة بفيروس كورونا و232 حالة شفاء

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ192 حالة، و4 حالات في الكفرة، و10 حالات في مصراتة، وحالتين في الزنتان، وحالتين في تازربو، و19 حالة في زليتن، و3 حالات في الزاوية المركز.

فيما توزعت حالات الوفاة الثلاثة على كل من مرزق وفسانو والشويرف، بحالة لكل منها.

وبذلك يكون إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في ليبيا «العدد التراكمي» 189 ألفا و59 حالة، منها 11 ألفا و232 حالة نشطة، وتعافى 174 ألفا و666 حالة، بينما توفى 3161 حالة.