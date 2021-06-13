«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة غدا على ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 12:04 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة غدا على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل، فيما لا يتجاوز ارتفاع الموج حاجر الـ0.50 متر في الساحل بين رأس أجدير إلى سرت.

الساحل من رأس أجدير  إلى سرت:
السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح بحرية إلى شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه غدا، سرعتها بين 5 و15 عقدة .
ارتفاع الموج يتراوح  لا يتجاوز (0.50) متر ، والبحر هادئ.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون  متوسطه على زوارة  في الصباح، بسبب ظهور شبورة مائية.

الساحل من  الخليج إلى  طبرق:
تكاثر للسحب اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل غدا إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، يصل مساء الغد إلى مترين على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق .
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنك تونس المركزي يدعو إلى تسهيل إجراءات سحب الليبيين لأموالهم
ليبيا
مبابي يرفض اعتذار جيرو ويفضل التركيز لمواجهة ألمانيا
رياضة عالمية
إصابة 12 فردا بـ«كورونا» في منتخب فنزويلا قبل ساعات من افتتاح كوبا أميركا أمام ...
رياضة عالمية
هوس القطع الرقمية بتقنية «إن إف تي»
ثقافة وفن
«ذا تايمز»: سيف الإسلام القذافي يطرح نفسه مرشحا لرئاسة ليبيا بدعم روسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: تفجير سبها.. وجه آخر لتوترات دول الساحل
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن أسوأ 10 بلدان «للعيش» في العالم
ليبيا
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
الراغبون في «رئاسة ليبيا» يبدؤون رحلة البحث عن المنصب بجولات دولية
ليبيا
عقيلة: آلية اختيار المناصب السيادية حسمت في اجتماعات بوزنيقة بإشراف البعثة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستشفاء من «كوفيد» في منجم للملح