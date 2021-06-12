الدبيبة يؤكد ضرورة التفكير في «رفع رواتب العاملين بالقطاع الصحي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 05:17 مساء
الدبيبة في زيارة إلى ديوان وزارة الصحة, 12 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كل المؤسسات الصحية، من حيث تسوية مرتبات بعضهم، التي لم يتقاضوها منذ سنوات، وكذلك «التفكير بشكل مهني في رفع رواتب العاملين بالقطاع وفق تصورات قابلة للتطبيق».

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة ظهر اليوم، إلى ديوان وزارة الصحة، عقد خلالها اجتماعا موسعا بحضور وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ومديري المراكز الطبية، والإدارات بالوزارة، حيث قدم الشكر للعناصر الطبية والطبية المساعدة التي عملت طيلة جائحة «كورونا» رغم قلة الإمكانات، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

الدبيبة: وجود قطاع خاص قوي يساعد في التعامل مع «كورونا».. ويجنبنا إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج

وشدد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود من أجل تقديم خدمات صحية أساسية، ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة الواقعة في النطاق الجغرافي نفسه.

الدبيبة في زيارة إلى ديوان وزارة الصحة, 12 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة في زيارة إلى ديوان وزارة الصحة, 12 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة في زيارة إلى ديوان وزارة الصحة, 12 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب إيطاليا ينذر أوروبا بعودته ويفتتح «يورو 2020» بـ5 ظواهر مثالية
رياضة عالمية
بوتين يعلن عن صفة ميزت ترامب لا يتمناها في بايدن
دولى
الليبية ملاك بن محمود تقتنص ذهبية وفضية بطولتي العرب وأفريقيا لـ«الترايثلون»
رياضة محلية
هوس القطع الرقمية بتقنية «إن إف تي»
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: تفجير سبها.. وجه آخر لتوترات دول الساحل
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن أسوأ 10 بلدان «للعيش» في العالم
ليبيا
الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة...
ليبيا
أول دولة تعتمد «بيتكوين» عملة قانونية
اقتصاد
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختاري الحجاب المناسب للون بشرتك