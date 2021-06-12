الدبيبة يؤكد ضرورة التفكير في «رفع رواتب العاملين بالقطاع الصحي»

الدبيبة في زيارة إلى ديوان وزارة الصحة, 12 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كل المؤسسات الصحية، من حيث تسوية مرتبات بعضهم، التي لم يتقاضوها منذ سنوات، وكذلك «التفكير بشكل مهني في رفع رواتب العاملين بالقطاع وفق تصورات قابلة للتطبيق».

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة ظهر اليوم، إلى ديوان وزارة الصحة، عقد خلالها اجتماعا موسعا بحضور وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ومديري المراكز الطبية، والإدارات بالوزارة، حيث قدم الشكر للعناصر الطبية والطبية المساعدة التي عملت طيلة جائحة «كورونا» رغم قلة الإمكانات، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وشدد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود من أجل تقديم خدمات صحية أساسية، ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة الواقعة في النطاق الجغرافي نفسه.

الدبيبة في زيارة إلى ديوان وزارة الصحة, 12 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة في زيارة إلى ديوان وزارة الصحة, 12 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة في زيارة إلى ديوان وزارة الصحة, 12 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)