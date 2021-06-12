الدبيبة: وجود قطاع خاص قوي يساعد في التعامل مع «كورونا».. ويجنبنا إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج

الدبيبة يلقي كلمته في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي، 12 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن وجود قطاع خاص قوي ومنظم أمر يساعد في «التعامل مع العدد الكبير من المرضى خصوصا خلال الأزمات الصحية مثل أزمة كورونا»، كما أن ذلك يجنب المواطنين إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج.

وشارك الدبيبة صباح اليوم السبت في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار «المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل» بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الصحة علي الزناتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وألقى الدبية كلمة بالمناسبة قدم في مستهلها الشكر للقائمين على «الحدث المهم الذي من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع الصحي في البلاد إذا ما تم استغلاله بالشكل المناسب».

موقف الدبيبة من المنافسة في المجال الطبي

وأضاف أن «وجود قطاع خاص قوي ومنظم في مختلف المجالات أمر مهم جدا، نظرا لما تصنعه المنافسة من تطوير في المنتجات والخدمات، ومن شأنه أيضًا أن يساعد المستشفيات والمستوصفات العامة في التعامل مع العدد الكبير من المرضى خصوصا خلال الأزمات الصحية مثل أزمة كورونا».

وأشار إلى ضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي ووضع تصور فاعل لمشروع التأمين الصحي، مؤكدا أهمية تفعيل القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي الخاص من خلال الاستثمار، وذلك بعد تصنيف المصحات من قبل وزارة الصحة.

وتابع: «نحن بحاجة إلى تنظيم القطاع الخاص ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه بالشكل المطلوب لتوفير الخدمات بأعلى جودة لعموم المواطنين، كما أنه من المهم عدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية».

تجنبا لإنفاق أموال ضخمة على العلاج بالخارج

كما طالب بتطوير القطاع الصحي الخاص والوصول به إلى مستويات عالية من الجودة، «حتى يتمكن من توفير احتياجاتنا من الخدمات الصحية بشكل يغنينا عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج».

ونبه إلى ضرورة «عدم استغلال الأزمات والتعامل بإنسانية مع كل الحالات المرضية ووضع إنقاذ حياة المرضى كأولوية تسبق الربح المادي والاستثمار في العقول والأبحاث والالتزام بالمسؤولية اتجاه المجتمع».

جانب من حضور المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي، 12 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من حضور المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي، 12 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من حضور المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي، 12 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من حضور المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي، 12 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)