البعثة الأوروبية: مركز حي الأندلس النموذجي سيضع معايير جديدة للشرطة في ليبيا

وزير الداخلية يتوسط مسؤولي الأمم المتحدة وسفير الاتحاد الأوروبي خلال افتتاح مركز شرطة حي الأندلس النموذجي. (البعثة الأوروبية)

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن مركز شرطة حي الأندلس النموذجي» الذي جرى افتتاحه يوم الأحد الماضي «سيتولى وضع معايير جديدة للشرطة في ليبيا»، مشيرة إلى أنه يعد من أكبر مراكز الشرطة في العاصمة طرابلس، ويقدم خدماته لأكثر من 300 ألف شخص، بحسب ما أعلنته البعثة، في بيان، اليوم الخميس.

وافتتح وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، مركز الشرطة النموذجي في حي الأندلس يوم 6 يونيو الجاري بعد إعادة تأهيله وتحديثه.

وقالت البعثة الأوروبي إن مركز شرطة حي الأندلس النموذجي خضع على مدى العامين الماضيين إلى التجديد والترميم والتجهيز بمعدات حديثه، حيث «تم تحديث البنية التحتية للمركز مع إعادة الهيكلة التنظيمية وتقديم برامج تدريبية لضباط الشرطة في نفس الوقت».

وأوضحت البعثة الأوروبية أن مشروع مركز الشرطة النموذجي «يهدف إلى تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية الليبية، ودمج الممارسات الجيدة في إدارة الشرطة وتنظيم الشرطة المجتمعية الموجهة للمواطنين، والتي تركز على المواطن في إطار اختصاص الحكومة الليبية».

وقال وزير الداخلية، خالد مازن: «إن احتفالنا بهذا الإنجاز ليس لجمال تصميمه ولا لجودة أثاثه ومعداته، بل إن سعادتنا تنبع من كونه يعكس خطوة واعدة شارك من خلالها المجتمع الدولي بأسره في تعزيز الأمن في ليبيا».

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وأضاف سفير الاتّحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل في كلمته خلال حفل افتتاح المركز قائلا: «سيكون إرساء سيادة القانون وإعادة بناء ثقة الشعب في المؤسسات المكلّفة بأمن الدولة عنصرين أساسيين في إعادة بناء ليبيا، وقد وضعت حكومة الوحدة الليبية ذلك على رأس جدول أعمالها. ومن المؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيكون على أهبة الاستعداد، لتقديم دعم كثيف لجدول أعمال الحكومة الليبية لإصلاح قطاع الأمن».

وذكرت البعثة الأوروبية أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية إلى ليبيا «يوبام» ساهمت في إنشاء مركز الشرطة النموذجي من خلال تقديم التدريب والنصائح حول أفضل الممارسات في مجال الشرطة المجتمعية. مبينة أن التعاون مع السلطات الليبية يهدف إلى خلق آليات حماية للمواطنين وبيئة عمل آمنة لضباط الشرطة.

وأشارت البعثة في ختام البيان إلى أن مشروع مركز الشرطة النموذجي يعد جزءا من مشروع الاّتحاد الأوروبي «تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي» الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي والبلديات التي تم اختيارها.

وأكدت البعثة الأوروبي أنه يجري تنسيق الأنشطة بشكل وثيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل، وكذلك الفريق التقني العامل المشترك المعني بسيادة القانون وقطاع الأمن، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.