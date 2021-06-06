وزارة الداخلية تتسلم مركز شرطة حي الأندلس النموذجي بعد تجهيزه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 06:35 مساء
حفل تسلم مركز شرطة حي الأندلس النموذجي في طرابلس، الأحد، 6 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

استلمت وزارة الداخلية ومديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، رسميا مركز شرطة حي الأندلس النموذجي الذي أشرف على عملية تطويره وتجهيزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا في إطار مشروع «تطوير الأمن والشرطة» في ليبيا.

وحضر احتفالية تسليم واستلام مركز شرطة حي الأندلس النموذجي وزير الداخلية عميد خالد مازن، ورئيس اللجنة المركزية للمتابعة والإشراف على أوجه الدعم الدولي، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية، وسفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من رؤساء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية لدى ليبيا.

ورحب وزير الداخلية في كلمته بالمناسبة بالحضور، مؤكدا مدى الاهتمام والدعم الكبيرين الذي يوليه المجتمع الدولي بأكمله لخطط الوزارة خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من «مشروع تطوير الشرطة والأمن» في ليبيا، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك».

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كما أكد مازن، خلال كلمته، أن منتسبي وزارة الداخلية «لا تنقصهم العزيمة ولا الإرادة، وبأن لديهم ما يكفي من الرصيد المهني والمعرفي للنهوض بهذا الصرح الأمني والشرطي، وأنهم يستثمرون الفرص للارتقاء بمستوى أدائهم والاستفادة من التجارب الدولية في مجالات مجابهة الجريمة».

وأشار وزير الداخلية إلى أن «مشروع تطوير الشرطة والأمن» هو بمثابة «نقطة انطلاق نحو مسيرة التجديد والتطوير لكل مكونات الوزارة التي تقدم الخدمات الأمنية للمواطن».

وقالت وزارة الداخلية، إن الحفل تخلله عرض شريط وثائقي يوضح المراحل التي مرت على عملية تنفيذ مشروع مركز شرطة حي الأندلس النموذجي، كما تم في ختام الحفل توزيع عدد من الدروع تكريما للجهود التي بذلت لإنجاح هذا المشروع.

وأنشئ مركز شرطة حي الأندلس النموذجي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشروع «تعافي ليبيا» بدعم من الاتحاد الأوروبي، ليكون مشروعا رائدا في ليبيا يسعى إلى تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية الليبية، ودمج الممارسات الجيدة في إدارة الشرطة وتنظيم الشرطة المجتمعية الموجهة للمواطنين تحت سلطة الحكومة الوطنية، بحسب البعثة الأممية.

حفل تسلم مركز شرطة حي الأندلس النموذجي في طرابلس، الأحد، 6 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)
العميد خالد مازن متحدثا في حفل تسلم مركز شرطة حي الأندلس النموذجي في طرابلس، الأحد، 6 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)
العميد خالد مازن أثناء حضوره حفل تسلم مركز شرطة حي الأندلس النموذجي في طرابلس، الأحد، 6 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)
حفل تسلم مركز شرطة حي الأندلس النموذجي في طرابلس، الأحد، 6 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)
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