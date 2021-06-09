«المفوضية» تبحث مع هيئة مكافحة الفساد رفع مستوى النزاهة الانتخابية

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح ومسؤولون من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 9 يونيو 2021. (المفوضية)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح اليوم الأربعاء مع مسؤولين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سبل التعاون بين المفوضية والهيئة للرفع من مستوى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان مجلس المفوضية بحضور المدير العام للمفوضية د. يحيى الجديد، حسب الموقع الإلكتروني للمفوضية. وناقش اللقاء آليات المراقبة وإجراءات اعتماد المراقبين، والتعاون بين جميع شركاء العملية الانتخابية لإنجاح هذا الاستحقاق وفق أعلى المعايير المهنية.

وفي 30 مايو، استعرض السايح والمبعوث الأممي يان كوبيش. تحضيرات المفوضية واستعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، وآخر مستجدات العملية السياسية، وسبل التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه الانتخابات المرتقبة.

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح ومسؤول من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 9 يونيو 2021. (المفوضية)