السايح وكوبيش يبحثان الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 07:52 مساء
رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مستقبلا المبعوث الأممي يان كوبيتش في العاصمة طرابلس، 30 مايو 2021. (مفوضية الانتخابات)

 استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش. تحضيرات المفوضية واستعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، وآخر مستجدات العملية السياسية، وسبل التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الانتخابات المرتقبة.

جاء ذلك خلال استقبال السايح اليوم الأحد المبعوث الأممي بحضور عضو مجلس المفوضية السيد عبدالحكيم الشعاب وذلك بديوان مجلس المفوضية، حسب الموقع الألكتروني للمفوضية.

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وتجري المفوضية تحضيرات للاستحقاق المقبل، إذ أرسلت في وقت سابق اليوم قافلة من المعدات الانتخابية إلى مكتبي الإدارة في بنغازي وسبها، وتحمل القافلة شحنة مواد انتخابية، بينها صناديق اقتراع وأرقام لوحات مراكز الاقتراع، وبعض التجهيزات المكتبية.

وقالت المفوضية، إن ذلك يأتي وتوفير مخزون استراتيجي من المواد التي تحتاج إليها مكاتب الإدارة الانتخابية، لضمان جاهزيتها فور إعلان انطلاقة العملية الانتخابية.

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مستقبلا المبعوث الأممي يان كوبيتش في العاصمة طرابلس، 30 مايو 2021. (مفوضية الانتخابات)
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