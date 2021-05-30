بالصور: مفوضية الانتخابات ترسل قافلة معدات انتخابية إلى بنغازي وسبها

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ترسل قافلة من المعدات الانتخابية، إلى بنغازي وسبها, 30 مايو 2021. (مفوضية الانتخابات)

أرسلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قافلة من المعدات الانتخابية، اليوم الأحد، إلى مكتبي الإدارة في بنغازي وسبها.

ووفق بيان للمفوضية، اليوم، فإن القافلة التي انطلقت تحت إشراف قسم الدعم اللوجستي وبالتعاون مع شركة بريد ليبيا، تحمل شحنة مواد انتخابية، بينها صناديق اقتراع وأرقام لوحات مراكز الاقتراع، وبعض التجهيزات المكتبية.

وقالت المفوضية، إن ذلك يأتي في إطار التحضيرات للاستحقاق المقبل، وتوفير مخزون استراتيجي من المواد التي تحتاج إليها مكاتب الإدارة الانتخابية، لضمان جاهزيتها فور إعلان انطلاقة العملية الانتخابية.

المبعوث الأميركي يبحث مع السايح أفضل السبل للدعم الدولي لانتخابات ديسمبر

والخميس، أجرى رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مناقشات مع المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لبحث أفضل السبل للدعم الدولي للانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، واصفا تلك المناقشات بأنها كانت «جيدة».

وقال السفير ريتشارد نورلاند، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على «تويتر»: «أجرينا مناقشة جيدة، أمس، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، حول أفضل السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر».

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ترسل قافلة من المعدات الانتخابية، إلى بنغازي وسبها, 30 مايو 2021. (مفوضية الانتخابات)

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ترسل قافلة من المعدات الانتخابية، إلى بنغازي وسبها, 30 مايو 2021. (مفوضية الانتخابات)

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ترسل قافلة من المعدات الانتخابية، إلى بنغازي وسبها, 30 مايو 2021. (مفوضية الانتخابات)