المبعوث الأميركي يبحث مع السايح أفضل السبل للدعم الدولي لانتخابات ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 06:40 مساء
لقاء السفير ريتشارد نورلاند مع السايح بمقر السفارة الأميركية في تونس. (سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا)

أجرى المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مناقشات مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لبحث أفضل السبل للدعم الدولي للانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، واصفا تلك المناقشات بأنها كانت «جيدة».

وقال السفير ريتشارد نورلاند في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على «تويتر»، اليوم الخميس، «أجرينا مناقشة جيدة أمس مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، حول أفضل السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر».

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- المبعوث الأميركي: سيكون هناك ضغط حقيقي للغاية حال تأخر الانتخابات عن موعدها المقرر
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وأجرى نورلاند خلال الأسبوع الجاري زيارتين إلى كل من القاهرة وأنقرة التقى خلالهما عددا من المسؤولين المصريين والأتراك في إطار جولته الرامية لحشد الدعم الدولي للعملية السياسية والانتخابات الوطنية المقررة في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل.

ونبه المبعوث الأميركي في مقابلة مع تليفزيون «الوسط»، مساء الأحد الماضي، إلى أنه سيكون «هناك ضغط حقيقي للغاية» في حال تأخر إجراء الانتخابات الليبية عن موعدها، مؤكدا دعم بلاده العملية السياسية في ليبيا «بكل الطرق الممكنة» ومساعدة الليبيين على تنظيم الانتخابات.

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