الدبيبة يبحث مع رؤساء ومسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 10:52 مساء
الدبيبة يبحث مع رؤساء ومسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية, 8 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم، مع رؤساء ومسؤولي الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة، جهود مكافحة الإرهاب في المناطق الليبية المختلفة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، اليوم، بحث اللقاء آخر مستجدات الوضع الأمني، وجهود مكافحة الإرهاب في المناطق الليبية المختلفة، وتنسيق عمل الأجهزة الأمنية لضمان استتباب الأمن وتكامل العمل بينها.

حضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة، وآمر القوة المشتركة، وآمر قوة مكافحة الإرهاب ومعاونه، ومدير الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونائب رئيس جهاز دعم الاستقرار، وعدد من المستشارين بديوان مجلس الوزراء  المختصين بالشؤون الأمنية.

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