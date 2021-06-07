«الرئاسي» يدين الهجوم الإرهابي في سبها

اجتماع المجلس الرئاسي، (أرشيفية: الإنترنت)

دان المجلس الرئاسي الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها أمس الأحد.

وقدم المجلس التعازي والمواساة لذوي النقيب إبراهيم المناع والملازم عباس الشريف، اللذين توفيا جراء الهجوم، حسب بيان على حساب الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكد «الرئاسي» عزمه المضي قدما وعدم التراجع في مكافحة الإرهاب، والسعي بكافة السبل لتحقيق الأمن في كافة ربوع ليبيا.

ومساء أمس، استهدفت سيارة مفخخة قوات الأمن المتمركزة قرب مفترق بوابة أبناء مازق في سبها، ما أسفر عن وفاة ضابطين وجرح 5 آخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية، حسب بيان وزارة الداخلية.

وتبنى تنظيم «داعش» العملية، حسب بيان منسوب له، بينما توعد رئيس حكومة الوحد الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الجناة، قائلا: «حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت»؛ واصفاً الحادث بـ«العمل الإرهابي الجبان»؛ بينما قدم تعازيه إلى أسرتي الضابطين، وتمنى الشفاء العاجل للجرحي.