وزارة الصحة تدشن غرفة وطوارئ وعمليات مركزية بالمنطقة الشرقية

وزير الصحة أثناء تدشينه غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية. (وزارة الصحة)

دشّن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، اليوم الاثنين، غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، والتي ستعمل على مدى أربعٍ وعشرين ساعة، لاستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين اليومية، والتنسيق بين مراكز العزل لتوفير احتياجاتها من الأكسجين، إلى جانب تسجيل إحصائيات برامج التطعيمات والأمراض السارية، بحسب ما أعلنته الوزارة.

وأثنى الزناتي خلال تدشين غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية على جهود الفرق التي شاركت في تأسيس الغرفة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي ستلعبه في تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

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ونوهت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنه سيجري افتتاح 22 غرفة فرعية في مختلف مدن ومناطق ليبيا، وسيتم ربطها بالغرفتين الرئيسيتين في مدينتي طرابلس وبنغازي.

وأضافت الوزارة أن فرق غرفة الطوارئ والعمليات المركزية «تلقت برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية»، مشيرة إلى أن الغرفة ستبدأ في استقبال البلاغات بداية الأسبوع المقبل.