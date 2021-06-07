وزارة الصحة تدشن غرفة وطوارئ وعمليات مركزية بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 11:50 مساء
وزير الصحة أثناء تدشينه غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية. (وزارة الصحة)

دشّن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، اليوم الاثنين، غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، والتي ستعمل على مدى أربعٍ وعشرين ساعة، لاستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين اليومية، والتنسيق بين مراكز العزل لتوفير احتياجاتها من الأكسجين، إلى جانب تسجيل إحصائيات برامج التطعيمات والأمراض السارية، بحسب ما أعلنته الوزارة.

وأثنى الزناتي خلال تدشين غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية على جهود الفرق التي شاركت في تأسيس الغرفة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي ستلعبه في تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

- وزير الصحة يتفقد 38 مشروعا في بنغازي
- «الصحة» تشكل لجنة تحقيق في تطعيمات منتهية الصلاحية بمكتب الخدمات الصحية دريانة
- وزير الصحة يناقش تفعيل قرار زيادة مرتبات العناصر الطبية والمساعدة بعد إعلان النقابة «الإضراب»

ونوهت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنه سيجري افتتاح 22 غرفة فرعية في مختلف مدن ومناطق ليبيا، وسيتم ربطها بالغرفتين الرئيسيتين في مدينتي طرابلس وبنغازي.

وأضافت الوزارة أن فرق غرفة الطوارئ والعمليات المركزية «تلقت برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية»، مشيرة إلى أن الغرفة ستبدأ في استقبال البلاغات بداية الأسبوع المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في كندا في هجوم «متعمد» بواسطة شاحنة
دولى
«الصحة العالمية» تطالب مختبرات اللقاحات بوضع 50% من إنتاجها بتصرّف آلية كوفاكس
دولى
محمد الزواوي: أنا أبحث عن الأخطاء.. وما أكثرها في مجتمعاتنا العربية
ثقافة وفن
جيف بيزوس يعلن الانضمام إلى أول رحلة سياحية فضائية لـ«بلو أوريجين»
دولى
مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» قد يتسبب في تدهور الصحة العقلية