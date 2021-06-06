وزير الصحة يتفقد 38 مشروعا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 09:13 مساء
جانب من لقاءات وزير الصحة علي الزناتي في بلدية بنغازي. (البلدية)

استعرض وزير الصحة علي الزناتي المشاريع الصحية التي تنفذ في بنغازي وهي 38 مشروعا، وذلك خلال زيارة إلى المدينة اليوم الأحد.


وزار الزناتي ديوان بلدية بنغازي، والتقى رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران، وتمت مناقشة مشاريع لجنة إعادة للاستقرار للمدينة والمُشكلة برئاسة علي الحبري.

وأوضحت البلدية أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الصحة 38 مشروعا منها مُستشفى طب وجراحة العيون، والجلاء للجراحة والحوادث، ومركز القلب، ومُستشفى المسالك والأذن والأنف والحنجرة؛ إضافة إلى مركز العُقم وغيرها من العيادات والمراكز الصحية.

كذلك، جرت مُتابعة مشاريع المُستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الجاري تنفيذها وصيانتها وتطويرها وتجهيزها مثل مركز الكلى وعيادة الصابري المُجمعة

وتم الإتفاق على التنسيق بين الإدارات المُختصة في الوزارة والبلدية فيما يتعلق بُمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها والعمل على سرعة الشُروع في تنفيذ عدد من المُستشفيات والمراكز الطبية الجديدة.

جانب من لقاءات وزير الصحة علي الزناتي في بلدية بنغازي. (البلدية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جيف بيزوس يعلن الانضمام إلى أول رحلة سياحية فضائية لـ«بلو أوريجين»
دولى
مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
دراسة أممية: استعادة ليبيا 120 مليون دولار من «أموال الفاسدين» تسهم في حل ...
ليبيا
هل زارت كائنات فضائية كوكب الأرض؟ تقرير أميركي مرتقب
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور.. تشويقية لـ«كيا سبورتاج 2022»