«الصحة» تشكل لجنة تحقيق في تطعيمات منتهية الصلاحية بمكتب الخدمات الصحية دريانة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 01:15 مساء
مستشفى دريانة القروي. (وزارة الصحة)

أصدر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة د.علي الزناتي تعليمات إلى رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية وإدارة التفتيش والمتابعة، بتشكيل لجنة تحقيق حول وجود تطعيمات منتهية الصلاحية داخل ثلاجة حفظ الأدوية بمكتب الخدمات الصحية دريانة.

وتفقد وزير الصحة مستشفى دريانة القروي، ظهر السبت، الواقع على بعد 40 كيلومترا شرقي مدينة بنغازي، رفقة وفد من وزارة الصحة، وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة.

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واطلع الزناتي على سير العمل داخل أقسام المستشفى، الذي يعاني قلة الإمكانات، مما تسبب في ضعف الخدمات الصحية التي يقدمها لأهالي المنطقة. كما استمع الوزير إلى ما طرحه عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة من آراء بشأن سير العمل، والمشكلات التي تواجه القاطنين منهم خارج المنطقة، بسبب قطعهم مسافات طويلة من أجل تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وتعهد وزير الصحة بدعم مستشفى دريانة وتوفير كل احتياجاته، خلال جولته التي رافقه فيها مدير مكتب وزير الصحة سعيد الدرسي، ومستشار الوزير مصطفى أرحومة، ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة طارق الغوج، وعدد من موظفي الوزارة بديوان المنطقة الشرقية. 

وزير الصحة علي الزناتي خلال جولة في مستشفى دريانة القروي، 5 يونيو 2021 (وزارة الصحة)
وزير الصحة علي الزناتي خلال جولة في مستشفى دريانة القروي، 5 يونيو 2021 (وزارة الصحة)
وزير الصحة علي الزناتي خلال جولة في مستشفى دريانة القروي، 5 يونيو 2021 (وزارة الصحة)
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