الأول من نوعه إقليميا.. «الصحة العالمية» تنظم برنامجا تدريبيا في ليبيا لتقييم برامج الاستجابة لكوفيد-19

برنامج تدريبي في ليبيا لتقييم برامج الاستجابة لكوفيد-19, (منظمة الصحة العالمية)

بدأت منظمة الصحة العالمية برنامجا تدريبيا في طرابلس، هو الأول من نوعه على المستوى الإقليمي ويستغرق أربعة أيام، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبدعم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في إدارة البيانات ومتابعة وتقييم أداء برامج الترصد للاستجابة لكوفيد-19.

وقال مكتب المنظمة في ليبيا، في بيان اليوم، إن البرنامج يقوم بتنفيذه عدد من خبراء المنظمة المحليين، ومن مكتب إقليم شرق المتوسط للمنظمة، بمشاركة 40 متدربا من المتخصصين في معالجة بيانات الرصد ومسؤولي الرصد بالبلديات.

وأوضح البيان أن هذا التدريب يندرج في إطار جهود وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتعزير القدرات الوطنية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ملتزمة بتعزيز بناء القدرات الخاصة باللوائح الصحية الدولية (IHR) وقدرات الرصد والتقييم للمساهمة في إرساء السياسيات الصحية ذات الصلة في ظل جائحة كوفيد 19.

برنامج تدريبي في ليبيا لتقييم برامج الاستجابة لكوفيد-19, (منظمة الصحة العالمية)