عقيلة: آلية اختيار المناصب السيادية حسمت في اجتماعات بوزنيقة بإشراف البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يونيو 2021, 01:40 صباحا
مؤتمر عقيلة صالح مع نظيره المغربي في الرباط، 4 يونيو 2021، (مجلس النواب)

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن آلية اختيار المناصب السيادية حسمت في اجتماعات بوزنيقة.

وقال عقيلة إنه «اتفق في بوزنيقة على كيفية اختيار المناصب السيادية من خلال لجنة مشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة وبرعاية مغربية، ورئيسا المجلسين ليس لهما علاقة بهذا الأمر»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، أمس الجمعة.

وأضاف أن ملفات المرشحين للمناصب السيادية أرسلت إلى مجلس الدولة «وما عليه إلا تنفيذ ما اتفق عليه».

واستضافت بوزنيقة خلال يومي 22 و23 يناير الجاري اجتماعات بين وفدي مجلسي النواب والدولة، والتي انتهت إلى «تفاهمات» بشأن توحيد المؤسسات وشاغلي المناصب السيادية للدولة، وفق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في الصخيرات.

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