بالصور: إزالة الباعة المتجولين على الطرق العامة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 09:48 مساء
إزالة الباعة المتجولين على الطرق العامة في بنغازي, 3 يونيو 2021. (جهاز الحرس البلدى بنغازي)

أزالت الدوريات التابعة لمركز بنغازي المركز التابع لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، الخميس، وطردت الباعة المتجولين والمتواجدون علي الطرق العامة داخل المدينة.

جاء ذلك بناء على تعليمات رئيس المركز الرائد خميس الشيخي، وفق المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدى بنغازي.

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واستهدفت الحملة الطريق الدائري الخامس بالكامل، وضبط المخالفين ومنع تشويه المظهر العام للمدينة، كما استهدفت عودة الواجهة الحضارية للمدينة والحفاظ على البيئة الصحية للمواطنين.

إزالة الباعة المتجولين على الطرق العامة في بنغازي, 3 يونيو 2021. (جهاز الحرس البلدى بنغازي)
إزالة الباعة المتجولين على الطرق العامة في بنغازي, 3 يونيو 2021. (جهاز الحرس البلدى بنغازي)
إزالة الباعة المتجولين على الطرق العامة في بنغازي, 3 يونيو 2021. (جهاز الحرس البلدى بنغازي)
إزالة الباعة المتجولين على الطرق العامة في بنغازي, 3 يونيو 2021. (جهاز الحرس البلدى بنغازي)
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