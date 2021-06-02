الانتهاء من أعمال تقوية شبكة المياه في مناطق شبنة وحي السلام ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 02:02 مساء
أعمال تطوير شبكة المياه في بنغازي، 1 يونيو 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية بنغازي الانتهاء من أعمال تقوية شبكة المياه المغذية لمناطق شبنة «أ، وب، وج»، وأيضا لحي السلام، وذلك عبر خط ممتد من بنينا إلى بنغازي، وخط النهر الصناعي.

وانتهت بلدية بنغازي من أعمال البنية التحتية لخط المياه بالطريق الدائري الخامس من طريق المطار إلى شارع العراق، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ونفذت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي أعمال ربط خط شارع لبنان لتقوية تدفق مياه الشرب بمنطقة حي السلام، خصوصا المنازل المجاورة للسوق بسبب وقوعها في نهاية خط شبكة المياه.

وتجري الفرق الفنية حاليا تجارب ضخ المياه للتأكد من الضغوط، وعدم وجود تسريب في خطوط الأنابيب.

وتأتي هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي؛ بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لعبة ورق لإحياء لهجات يونانية قديمة
ثقافة وفن
خطأ مطبعي ينغص مراسم تدشين ساحة في روما
منوعات
تقليص الفرق في الدوري الفرنسي إلى 18
رياضة عالمية
أوراق القضية الليبية تطير إلى برلين مرة ثانية.. وتركيز دولي على القاعدة ...
ليبيا
رئيس وزراء إسبانيا يزور طرابلس للقاء الدبيبة والمنفي وإعادة فتح السفارة الخميس
ليبيا
برشلونة يحسم الجدل بشأن مصير مدربه «كومان»
رياضة عالمية
«المركزي» التركي يسعى لتهدئة الأسواق بعد تسجيل الليرة أدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة أولى مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
مجلس الاتحاد الروسي يقر قانونا «يمنع» المعارضين من المشاركة في الانتخابات
دولى
الرياضة الليبية تودع البنداق بعد صراع مع «كورونا»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الحشرات» مستقبل الطعام في مطعم فرنسي