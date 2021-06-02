استخراج 4 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جديدة في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 03:18 مساء
مقبرة جماعية مكتشفة حديثا في ترهونة، 2 يونيو 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، استخراج أربعة جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

واكتشف فريق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، في وقت سابق اليوم، مقبرة جماعية جديدة في المشروع الزراعي «5 كيلو» داخل مدينة ترهونة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن فرق إدارة البحث عن الرفات بها عملت على موقعين بالمشروع الزراعي «5 كيلو»، كاشفة عن استخراج أربع جثث مجهولة الهوية.

- العثور على مقبرة جديدة في ترهونة

وفي فبراير الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الشروع رسميا في إجراءات اختبارات البصمة الوراثية للتعرف على الجثث مجهولة الهوية.

وقال مكتب النائب العام، في نفس الشهر، إنه أصدر مذكرات قبض داخلية ودولية بحق المسؤولين عن جرائم المقابر الجماعية التي تم العثور عليها بمدينة ترهونة، إضافة إلى تعميم أسمائهم لدى كل الجهات الضبطية لتتولى مهمة ضبطهم وتسليمهم لوحدة الضبط بالمكتب «فورا».

مقبرة جماعية مكتشفة حديثا في ترهونة، 2 يونيو 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
مقبرة جماعية مكتشفة حديثا في ترهونة، 2 يونيو 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
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