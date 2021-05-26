ضبط المسروقات من خطوط الكهرباء بمشروع سافن ومحطة المياه في جالو

كوابل نحاسية مسروقة من خطوط كهرباء بجالو، 25 مايو 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

ضبطت مديرية أمن جالو المسروقات من خطوط الكهرباء في مشروع سافن ومحطة المياه الواقعة جنوب المدينة، حيث ارتكبت تلك الجرائم في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي.

وقبض رجال الأمن على شخص يعمل في مكان تجميع الخردة بالمنطقة، وبحوزته كمية من كوابل الكهرباء، بعد حرقها وتقطيعها، إذ تقدر الكمية بنحو 330 كيلوجراما من النحاس الأحمر، ونحو 85 كيلوجراما من النحاس الأصفر، وكمية كبيرة من المسامير التي تستعمل في ربط أبراج الضغط العالي، حسب بيان بلدية جالو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى عرض الشخص والمضبوطات على قسم البحث الجنائي بالمديرية لاستدلال في الواقعة، ثم إحالة القضية إلى النيابة العامة.