تونس ترجع «نجاعة» تأمين حدودها إلى «تحسن الوضع الأمني» في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 25 مايو 2021, 04:18 مساء
عالقون تونسيون أثناء مغادرتهم من رأس اجدير. (المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس اجدير)

كشف وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الثلاثاء، عن البدء في تهيئة الجزء الثالث من منظومة المراقبة الإلكترونية على طول الحدود مع ليبيا خلال الفترة القادمة.

وعلى هامش زيارته إلى بلدة رمادة بأقصى الجنوب التونسي غير بعيد عن الحدود مع ليبيا، أوضح البرتاجي، في تصريحات للصحفيين، أن «تأمين الحدود في جنوب شرق البلاد تحقق مع تحسن الوضع الأمني في ليبيا، ونتيجة لنجاعة منظومة المراقبة الإلكترونية».

- ليبيا وتونس تبحثان فتح مسارات جديدة بين البلدين للحد من الزحام على المعابر

وانطلقت تونس في العام 2015 بإقامة منظومة المراقبة الإلكترونية على حدودها مع ليبيا «للتصدي لأي أعمال إرهابية»، حيث تتكون من منظومتين، الأولى منظومة مراقبة إلكترونية تتكون بدورها من جزءين، الأول يمتد من معبر رأس اجدير الحدودي بمحافظة مدنين، إلى معبر ذهيبة ووازن بمحافظ تطاوين.


ومولت كل من واشنطن وبرلين الجزءين الأول والثاني اللذين تم الانتهاء منهما في 2018 و2020، وهو المشروع الذي ترافق مع إقامة مجموعة من الخنادق والحواجز الترابية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مالي: رئيس المجلس العسكري يجرد الرئيس ورئيس الوزراء من صلاحياتهما
دولى
السماح بحضور الجماهير نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي
رياضة عالمية
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
واشنطن تنصح بعدم السفر إلى اليابان مستضيفة الألعاب الأولمبية بسبب «كورونا»
دولى
مولر يشيد بإنجاز رونالدو التاريخي
رياضة عالمية
شخصيات ليبية ترفض القاعدة الدستورية: مسار الاستفتاء هو الطريق الأقصر لإنهاء ...
ليبيا
سلاح الجو البيلاروسي: طاقم طائرة «راين إير» قرر من تلقاء نفسه الهبوط في مينسك
دولى
دراسة: الكلاب يمكنها كشف «كوفيد» في المطار
علوم وتكنولوجيا
السعودية تشدد الخناق على معارضي التطعيم لاستئناف السياحة وبرامج الترفيه
اقتصاد
«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10% من السكان ضد «كورونا» بحلول سبتمبر
دولى
وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء