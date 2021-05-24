ليبيا وتونس يبحثان فتح مسارات جديدة بين البلدين للحد من الزحام على المعابر

العملان التونسي والليبي, (الإنترنت)

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، مع المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية زهير الصديق، السبت، إمكانية فتح مسارات جديدة بين البلدين للحد منَ الازدحامات بالمعابر.

وبحسب الملحق الأمني بالسفارة الليبية بتونس العميد إبراهيم البوعيسي، فإن الأمين بحث مع الصديق، الإجراءات المتعلقة بتسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين، عبر المنافذ البرية والجوية، وتسهيل إجراءات حركة تنقل البضائع التجارية بين البلدين، وفق بيان للسفارة الليبية في تونس.

وأكد البوعيسي، تناول الجانبان مشكلة تشابه الأسماء التي يَتعرض لها المسافرونَ الليبيون في الديوانة التونسية، والاتفاق على ضرورة وضع الحلول السريعة لها بالإضافة إلى مناقشة ملف تبادل المعلومات حول المطلوبين والموقوفين في كلا البلدين، وقضايا التهريب وتداعياته على أمن البلدين وإيجاد الخطط الأمنية التي من شأنها أن تسهم في القضاء على هذه الظاهرة.

وعلى مدى اليومين الماضيين زار رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي طرابلس لأول مرة، والتقى، خلال الزيارة، كلا من رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

كما افتتح الدبيبة والمشيشي، الأحد، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي - التونسي، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين.