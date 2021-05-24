ليبيا وتونس يبحثان فتح مسارات جديدة بين البلدين للحد من الزحام على المعابر

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، مع المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية زهير الصديق، السبت، إمكانية فتح مسارات جديدة بين البلدين للحد منَ الازدحامات بالمعابر.
وبحسب الملحق الأمني بالسفارة الليبية بتونس العميد إبراهيم البوعيسي، فإن الأمين بحث مع الصديق، الإجراءات المتعلقة بتسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين، عبر المنافذ البرية والجوية، وتسهيل إجراءات حركة تنقل البضائع التجارية بين البلدين، وفق بيان للسفارة الليبية في تونس.
وأكد البوعيسي، تناول الجانبان مشكلة تشابه الأسماء التي يَتعرض لها المسافرونَ الليبيون في الديوانة التونسية، والاتفاق على ضرورة وضع الحلول السريعة لها بالإضافة إلى مناقشة ملف تبادل المعلومات حول المطلوبين والموقوفين في كلا البلدين، وقضايا التهريب وتداعياته على أمن البلدين وإيجاد الخطط الأمنية التي من شأنها أن تسهم في القضاء على هذه الظاهرة.
وعلى مدى اليومين الماضيين زار رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي طرابلس لأول مرة، والتقى، خلال الزيارة، كلا من رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
كما افتتح الدبيبة والمشيشي، الأحد، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي - التونسي، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين.