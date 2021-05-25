تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ الأكسجين بسعة 20 ألف لتر

تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ الأكسجين، 25 مايو 2021. (وزارة الصحة)

تسلم مركز بنغازي الطبي، اليوم الثلاثاء، خزانا لحفظ غاز الأكسجين الطبي بسعة 20 ألف لتر مقدمة من وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.



ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الصحة علي الزناتي بتزويد المرافق الصحية باحتياجاتها العاجلة بعد الزيارات التفقدية التي أجراها للمرافق الصحية بالمنطقة الشرقية منتصف شهر مايو الجاري، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

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ووفق البيان، فقد شهد المركز زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس «كورونا المستجد»؛ ما تسبب في زيادة استهلاك الأكسجين السائل بالمركز، وبالأخص في برج «الأمل»، وقسم العزل والعنايات.

ويحوي مركز بنغازي الطبي منذ تأسيسه، خزانين لحفظ غاز الأكسجين الطبي بسعة إجمالية تصل إلى 22 ألف لتر. ويتراوح متوسط استهلاك المركز للأكسجين قبل جائحة «كورونا» بين 1200 و1400 لتر يوميا، لكن مع ظهور الوباء وافتتاح برج «الأمل» تراوح الاستهلاك اليومي بين 5400 و5500 لتر ويصل أحيانا إلى ستة آلاف لتر.

تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ الأكسجين، 25 مايو 2021. (وزارة الصحة)

تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ الأكسجين، 25 مايو 2021. (وزارة الصحة)

تزويد مركز بنغازي الطبي بخزان لحفظ الأكسجين، 25 مايو 2021. (وزارة الصحة)