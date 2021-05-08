جولة تفقدية لوزير الصحة في مركز بنغازي الطبي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 09:18 مساء
جولة تفقدية لوزير الصحة في مركز بنغازي الطبي، 8 مايو 2021. (وزارة الصحة)

أجرى وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، اليوم السبت، جولة تفقدية بمركز بنغازي الطبي.

وتفقد الزناتي خلال الجولة، سير العمل داخل أقسام المركز والخدمات التي يقدمها والمشكلات التي يواجهها في تقديم خدماته، وشملت الجولة أقسام العناية والأشعة والطوارئ ومعامل التحاليل بالمركز، وفق ما نشرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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واستمع الوزير إلى عدد من المرضى، وتعهد بتقديم الخدمات لهم، كما تفقد عددًا من المرافق الأخرى داخل المركز كالمطعم والمغسلة، وأكد «ضرورة تذليل الصعاب أمام العاملين بالمركز لتقديم خدمات أفضل».

جولة تفقدية لوزير الصحة في مركز بنغازي الطبي، 8 مايو 2021. (وزارة الصحة)
جولة تفقدية لوزير الصحة في مركز بنغازي الطبي، 8 مايو 2021. (وزارة الصحة)
جولة تفقدية لوزير الصحة في مركز بنغازي الطبي، 8 مايو 2021. (وزارة الصحة)
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