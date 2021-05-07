الزناتي يوجه بتوفير لقاح «كورونا» لمرضى مركز قرطبة لغسيل الكلى في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 11:23 مساء
وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

وجه وزير الصحة الدكتور علي الزناتي بتوفير اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد لمرضى مركز قرطبة لغسيل الكلى في طرابلس.

جاء ذلك بعد زيارة للمركز يوم الأربعاء الماضي؛ لتفقد سير العمل داخله، والإطلاع على الخدمات المقدمة للمرضى، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واستمع وزير الصحة خلال الجولة لشكاوي ومطالب المرضى، ومن أهمها عدم توفر الأدوية بانتظام، وعدم توفر التحاليل الطبية داخل المركز، متعهدا بتوفير جميع الأدوية بعد عيد الفطر.

وأثنى المرضى على الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمركز، من حيث الاهتمام والعناية بالمرضى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عالموقدة - كفتة الدجاج (الحلقة 25)
فيديو
البنتاغون لا يعتزم تدمير صاروخ فضائي فقدت الصين السيطرة عليه
دولى
دباير (الحلقة 10)
فيديو
لمسة وفاء - الناجى حمد القري (الحلقة 24)
فيديو
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات ...
ليبيا
تشاووش أوغلو: متفقون على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
مصرف الأمان يعلن استلام علاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
السفير الأميركي: نؤيد تماما دعوة المنقوش الواضحة لخروج القوات الأجنبية من ليبيا
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (29 أبريل - 6 مايو 2021)
ليبيا
أميركا و4 دول أوروبية ترفض إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات في ليبيا
ليبيا
رياض محرز يحقق حلم غوارديولا الغائب.. والمهاجم الجزائري: لست سبب التأهل التاريخي...
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن بدء صرف ثلاثة أشهر من منحة الزوجة والأبناء إلى مستحقيها