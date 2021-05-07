الزناتي يوجه بتوفير لقاح «كورونا» لمرضى مركز قرطبة لغسيل الكلى في طرابلس

وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

وجه وزير الصحة الدكتور علي الزناتي بتوفير اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد لمرضى مركز قرطبة لغسيل الكلى في طرابلس.

جاء ذلك بعد زيارة للمركز يوم الأربعاء الماضي؛ لتفقد سير العمل داخله، والإطلاع على الخدمات المقدمة للمرضى، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واستمع وزير الصحة خلال الجولة لشكاوي ومطالب المرضى، ومن أهمها عدم توفر الأدوية بانتظام، وعدم توفر التحاليل الطبية داخل المركز، متعهدا بتوفير جميع الأدوية بعد عيد الفطر.

وأثنى المرضى على الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمركز، من حيث الاهتمام والعناية بالمرضى.