النجار: حملة التطعيم ضد «كورونا» تسير بوتيرة «ممتازة جدا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 12:43 مساء
مدير مكافحة الأمراض بدر النجار يتحدث عن تطورات الوضع الوبائي، 24 مايو 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» ما زالت تسير بوتيرة «مرضية»، و«ممتازة جدا» وفقا للإمكانات المتاحة وعدد جرعات التطعيم المتوافرة، متعهدا بتسريع وتيرة الحملة «إذا أمكن ذلك».

وأوضح النجار في إحاطة مصورة بثها المركز الوطني لمكافحة الأمراض على صفحته بموقع «فيسبوك»، حول تطورات الوضع الوبائي، وسير حملة التطعيم، استخدام نحو ثلث الجرعات المتوافرة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي والمقدرة بنحو 200 ألف جرعة، لافتا إلى أن استخدام هذا اللقاح يسير بوتيرة «بطيئة جدا» لصعوبات تتعلق بـ«الحفظ» و«التخزين».

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وأشار إلى استنفاد كل الجرعات المتوافرة من لقاح «أسترازينيكا» والمقدرة بنحو 57 ألف جرعة، الذي وصلت شحنة جديدة منه عبر مبادرة «كوفاكس»، الأربعاء، تقدر بنحو 117 جرعة من المتوقع الإفراج عنها خلال يومين على أقصى تقدير، وفقا للنجار.

وبالنسبة للقاح الصيني، قال النجار إن جرعاته المقدرة بـ150 ألف جرعة استهدفت بها الفئات البالغة من العمر 60 عاما إلى 70 عاما، دون أن يذكر عدد الجرعات المستخدمة من هذا اللقاح.

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