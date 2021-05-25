النجار: الوضع الوبائي مستقر ويتجه نحو «مناعة القطيع»

مدير مكافحة الأمراض بدر النجار يتحدث عن تطورات الوضع الوبائي، 24 مايو 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، إن الوضع الوبائي في عموم ليبيا «مستقر» ويشهد «تحسنا مستمرا» ويسير في اتجاه «مناعة القطيع»، لافتا إلى أن مراكز العزل المخصصة لحالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» تعمل بـ«أريحية دون ضغط».



وأوضح النجار خلال إحاطة مصورة حول الوضع الوبائي، وتطورات حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا»، أن الجهات المعنية ورغم «استقرار الوضع الوبائي» تحذر من تفاقم الوضع الوبائي العالمي، و«تترقب» تأثيراته على الوضع المحلي، وفق ما نقل المركز الوطني لمكافحة الأمراض على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وحث المواطنين على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتعقيم، وغسل اليدين باستمرار، خصوصا في الأماكن التي تشهد تجمعات، وأماكن العمل، ودور العبادة، والمدارس.

وحسب آخر إحصائية رسمية عن الوضع الوبائي في ليبيا، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» 183 ألفا و932 حالة، بينها 10 آلاف و329 نشطة، و170 ألفا و489 شفاء، فيما توفي 3114 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا في مارس 2020.