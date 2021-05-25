340 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتا وفاة في ليبيا

مواطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في شحات، 20 مايو 2021. (إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 340 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 264 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «413»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الإثنين، 3665 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 3325 عينة، وإيجابية 340 عينة بنسبة 9.3% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 183 ألفا و932 حالة، بينها عشرة آلاف و329 نشطة، و170 ألفا و489 شفاء، فيما توفي 3114 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا في مارس 2020.