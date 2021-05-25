340 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتا وفاة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 11:43 صباحا
مواطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في شحات، 20 مايو 2021. (إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 340 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 264 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «413»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الإثنين، 3665 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 3325 عينة، وإيجابية 340 عينة بنسبة 9.3% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 183 ألفا و932 حالة، بينها عشرة آلاف و329 نشطة، و170 ألفا و489 شفاء، فيما توفي 3114 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا في مارس 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
واشنطن تنصح بعدم السفر إلى اليابان مستضيفة الألعاب الأولمبية بسبب «كورونا»
دولى
مولر يشيد بإنجاز رونالدو التاريخي
رياضة عالمية
شخصيات ليبية ترفض القاعدة الدستورية: مسار الاستفتاء هو الطريق الأقصر لإنهاء ...
ليبيا
سلاح الجو البيلاروسي: طاقم طائرة «راين إير» قرر من تلقاء نفسه الهبوط في مينسك
دولى
دراسة: الكلاب يمكنها كشف «كوفيد» في المطار
علوم وتكنولوجيا
السعودية تشدد الخناق على معارضي التطعيم لاستئناف السياحة وبرامج الترفيه
اقتصاد
«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10% من السكان ضد «كورونا» بحلول سبتمبر
دولى
وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
ليبيا
إدارة قضايا الدولة: الحصول على حكم ضد شركة «دي إس» الإماراتية للإنشاءات
ليبيا
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
كل ما تحتاج معرفته عن «الفطر الأسود»
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء