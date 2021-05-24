المبعوث الأميركي: لدى القاهرة وواشنطن مصلحة مشتركة في دعم حل سياسي وليس عسكري في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 08:07 مساء
المبعوث الأميركي الخاص إلى ريتشارد نورلاند متحدثا إلى قناة «الوسط» الأحد 23 مايو 2021. (السفارة الأميركية)

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند أن «لدى الولايات المتحدة ومصر مصلحة مشتركة في دعم حل سياسي وليس عسكري في ليبيا، لصالح الاستقرار الإقليمي والأمن والنمو الاقتصادي».

جاء ذلك في تصريح أدلى به نورلاند لإحدى وسائل الإعلام في القاهرة خلال زيارته إلى مصر ونشرته سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الاثنين.

وقالت السفارة الأميركي لدى ليبيا إن زيارة نورلاند إلى مصر تهدف «لتعزيز دعم حل سياسي تحت القيادة الليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، وللشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام الدائم والأمن والازدهار».

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وشدد نورلاند على أن «رؤية الشعب الليبي هي الأهم» في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة «ستواصل دعم الليبيين وهم يسعون إلى تنفيذ رؤيتهم من خلال الانتخابات، ورحيل القوات الأجنبية والمقاتلين، وتوصيل الخدمات الأساسية».

وأشاد نورلاند الذي يزور القاهرة للمرة الأولى منذ أن أصبح مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة غلى ليبيا، بدور مصر  في تسوية الأزمة قائلا: «نحن ممتنون للدور الذي لعبته مصر العام الماضي في دفع العملية السياسية، ونقدر الشراكة التي طورناها في هذا الصدد».

والتقى نورلاند خلال زيارته القاهرة مسؤولين مصريين وكل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وعضو المجلس عن بنغازي زياد دغيم في إطار اللقاءات التي يجريها من أجل حشد الدعم لدفع العملية السياسية من أجل المضي نحو إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

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