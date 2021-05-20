الاتحاد الأوروبي يعمل على اتفاقات بشأن الهجرة مع ليبيا وتونس

امرأة تنتظر فرصة للتوجه إلى أوروبا في سيدي منصور جنوب العاصمة التونسية، 22 أبريل 2021،(ا ف ب)

يعمل الاتحاد الأوروبي على اتفاق مع تونس يمنحها مساعدات اقتصادية، مقابل تشديدها جهود منع وصول المهاجرين إلى أوروبا، حسبما أفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون قبيل زيارة مرتقبة الخميس إلى هذا البلد.

وأفادت يوهانسون لجريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أن المحادثات جارية مع ليبيا أيضا للتوصل إلى اتفاق مشابه، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بشأن اتفاق جديد مرتبط بالهجرة من سواحل ليبيا، قائلة: «لا أظن أننا بحاجة لانتظار انتخابات ديسمبر».

وطلبت إيطاليا مساعدة دول الاتحاد الأوروبي للتعامل مع العدد المتزايد للمهاجرين الواصلين إلى سواحلها، معظمهم من تونس وليبيا.

وذكرت يوهانسون أن بروكسل تعمل على تنظيم «شبكة من المساعدات الطوعية» هذا الصيف إلى حين التوصل إلى حل أكثر استدامة بشأن تشارك عبء المهاجرين، مضيفة: «نعمل أيضا على منع مغادرة» المهاجرين من هذه النقاط.

وقالت للجريدة إنها ستكون إلى جانب وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، «في تونس من أجل اتفاق شامل سيسمح من جهة للبلد بالتعافي من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تسبب بها فيروس كورونا، وسيوفر له من جهة أخرى الموارد التي يحتاجها لمكافحة مهربي البشر».