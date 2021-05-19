النائب العام يبحث مع وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي وقائع التزوير في المنظومات السيادية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 11:44 مساء
اجتماع النائب العام مع وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف للتنسيق وتوحيد الجهود. (الإنترنت)

عقد النائب العام  الصديق الصور اليوم الأربعاء اجتماعا مع وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف للتنسيق وتوحيد الجهود لبحث «حلول لبعض المواضيع ذات الصلة بوقائع التحقيقات بمكتب النائب العام»، وتناول الاجتماع «متابعة وقائع التزوير في المنظومات السيادية للدولة ووقائع التزوير في ملفات الجنسية وإيجاد آلية في تسريع العمل المكلف به اللجنة المشكلة لذلك الغرض».

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وبحسب بيان صادر عن  قسم الإعلام بمكتب النائب العام فأن الاجتماع تناول كذلك «وقائع التعدي على مسارات الوديان والسدود والغابات ومحطات توليد الكهرباء وخطوط نقل الطاقة وحث وزارة الداخلية من خلال جهاز الشرطة الزراعية وجهاز الشرطة الكهربائية للقيام بواجبهما المنوط بهما وفقا للتشريعات والقوانين النافذة وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة».

كما تناول الاجتماع «ضرورة الإسراع في إتمام محاضر جمع الاستدلال مع المتهمين في الوقائع الجنائية وإحالتهم للنيابة العامة وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية».

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